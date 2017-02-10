Мурманская область. Арктика10.02.17 12:51
Доллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейки
Центральный банк России с 11 февраля установил официальный курс доллара в размере 58,8457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,78 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 62,6824 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,29 копейки.
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