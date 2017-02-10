Доллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейки

Центральный банк России с 11 февраля установил официальный курс доллара в размере 58,8457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,6824 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,29 копейки.