Доллар укрепился на 68 копеек, евро – почти на 32 копейки

Центральный банк России с 28 января установил официальный курс доллара в размере 60,3196 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 68,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,3429 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 31,81 копейки.