Доллар укрепился почти на 17 копеек, евро снижается на 4 копейки

Центральный банк России с 20 января установил официальный курс доллара в размере 59,3521 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,1803 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,49 копейки.