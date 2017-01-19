Мурманская область. Арктика19.01.17 13:33
Доллар укрепился почти на 17 копеек, евро снижается на 4 копейки
Центральный банк России с 20 января установил официальный курс доллара в размере 59,3521 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,91 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,1803 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,49 копейки.
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