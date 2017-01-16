Доллар укрепился почти на 24 копейки, евро – почти на 11 копеек

Центральный банк России с 17 января установил официальный курс доллара в размере 59,6067 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 23,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,2308 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,86 копейки.