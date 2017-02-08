Доллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейку

Центральный банк России с 9 февраля установил официальный курс доллара в размере 59,5129 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 31,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,4467 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 21,05 копейки.