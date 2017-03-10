Доллар укрепился почти на 39 копеек, евро – почти на 75 копеек

Центральный банк России с 11 марта установил официальный курс доллара в размере 59,2174 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 38,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,7408 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 74,97 копейки.