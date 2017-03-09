Мурманская область. Арктика09.03.17 14:05
Доллар укрепился почти на 57 копеек, евро – на 28 копеек
Центральный банк России с 10 марта установил официальный курс доллара в размере 58,8318 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 56,88 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,9911 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,48 копейки.
Комментарии
Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 159 человек
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Сахара». Художественный фильм (12+)00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещаетДоход свыше 1 млн рублей в 2016 году имел 21 житель флотской столицы-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 57 копеек, евро – на 28 копеекРубль «хорошо потратился» на 8 Марта-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 мартаПлановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин