Доллар укрепился почти на 57 копеек, евро – на 28 копеек

Центральный банк России с 10 марта установил официальный курс доллара в размере 58,8318 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 56,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,9911 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,48 копейки.