Доллар вырос на 41 копейку, евро – на 15 копеек

Центральный банк России со 2 марта установил официальный курс доллара в размере 58,3776 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,5417 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,34 копейки.