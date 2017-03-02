Доллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейки

Центральный банк России с3 марта установил официальный курс доллара в размере 58,4067 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,5198 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,19 копейки.