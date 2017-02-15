Дом дружбы нашёл друзей в Кировске

В рамках празднования Международного дня саамов Клуб национальных культур г.Кировска пригласил участников проекта «Дом дружбы» на вечер-встречу «Саамы приглашают». Кировский Дворец культуры приглашает к участию в своих мероприятиях национально-культурные общественные объединения и творческие коллективы со всей Мурманской области. Главными гостями праздника были саамы из села Ловозеро - саамский коллектив «Елле» и театр саамских традиций «Эллмантт», писатель и летописец Заборщикова Светлана Егоровна.

Светлана Заборщикова познакомила зрителей с одной из своих сказок, повествующих о ее семье, отце с матерью, поделилась воспоминаниями детства, проведенного в Ловозере и в тундре.

Саамские коллективы исполнили «Саамскую кадриль» и «Восьмерочку», спели песни про свою родную землю и свой народ.

Впервые посетили Кировск национально-культурные общественные объединения Дома Дружбы Мурманской области – Литовское культурное общество «Литва», вокальная группа «Гутен Абенд» автономии немцев города Мурманска и солистка ансамбля чувашской песни «Акатуй» Дина Агеева. Вместе с представителями Дома Дружбы в Кировск приехала саамская сказочница, художник и поэт Надя Фенина (Ляшенко Надежда Геннадьевна) из п. Шонгуй и две рукодельницы с мастер-классами Екатерина Исаева и Ирина Сыса из Североморска.

Литовский ансамбль «Летува» исполнил литературно-музыкальную композицию на русском и литовском языках, Дина Агеева спела веселую чувашскую песню, а вокальная группа «Гутен Абенд» представила шутливую песню – сценку из жизни баварской семьи.

Надя Фенина познакомила гостей с саамскими традиционными музыкальными инструментами и ритуалами. Художница отметила: «Люди не должны вторгаться в природу и нарушать ее законы, надо жить в гармонии с ней».

В исполнении коллективов из Кировска была представлена красочная творческая программа с танцами и песнями на разных языках.

Жить дружно, в гармонии друг с другом – главная цель таких мероприятий.

Дом Дружбы Мурманской области всегда открыт для единомышленников, тех, кто хочет сохранить свою культуру, свои национальные ценности.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.