Дорога на Териберку открыта, но порывистый ветер и снег приводят к новым перемётам, «перечёркивая» работу дорожников

Как сообщает «Мурманскатодор», с 10.00 открыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 - км 123 включая автоподъезд к с. Териберка.

Напомним, 15 февраля с 14 часов движение по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32-го километра до посёлка Туманный и автоподъезду к селу Териберка возобновилось после трёхсуточного пребывания этих дорог в «закрытом режиме». Днём удалось обеспечить проводку машины скорой помощи из Туманного в областной центр с тяжелобольным, который нуждался в срочной госпитализации. В 18 часов из Мурманска в Туманный и Териберку проследовали рейсовые автобусы, благополучно дойдя по своим маршрутам до этих отдалённых населённых пунктов Мурманской области.

Однако затишье было недолгим, погода снова напомнила о себе, и уже в 20-30 15 февраля было принято решение вновь закрыть проезд по указанным выше многострадальным автодорогам - ввиду сложных погодных и, как следствие, дорожных условий, угрожающих безопасности дорожного движения.

Дорожники принимают все необходимые меры по снегоочистке. На автоподъезде к селу Териберка проезд обеспечен, продолжаются работы по расширению от снега дорожного полотна. Гораздо сложнее ситуация на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС, особенно на участке км 40 – км 60. Выполнение работ по снегоочистке усложняется полным отсутствием видимости на дороге, а низовая метель и порывистый ветер ведут к новым перемётам на только что почищенном участке, попросту «перечёркивая» работу дорожников.

Согласно районированию территории Российской Федерации по трудности снегоборьбы на автомобильных дорогах (ОДМ 218.011-98) северная часть Мурманской области (в их числе район Териберки и Туманного) относится к IVгруппе - районы очень трудной снегоборьбы. Нынешняя зима наглядно подтверждает положение данного отраслевого документа.