Дороги в накате

Апатитские инспекторы ГИБДД проверили состояние автомобильных дорог города в местах расположения пешеходных переходов.

Подобные мероприятия проводятся регулярно, но в этот раз поводом к инспектированию послужила статистика происшествий за истекший месяц. Если в декабре 2015 года ДТП зарегистрировано не было, то в прошедшем году за аналогичный период зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Во всех упомянутых случаях сопутствующим фактором является неудовлетворительное содержание дорог в накате.

В соответствии с ГОСТом, на расстоянии пяти метров от пешеходного перехода (в обе стороны) не должно быть снежных валов высотой более пятидесяти сантиметров. В этой связи были обследованы все пешеходные переходы. По результатам обследования составлено 9 актов в отношении организаций, отвечающих за состояние дорог.