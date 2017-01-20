Дорогу на Териберку и Туманный занесло снегом

Как сообщает «Мурманскатодор», по состоянию на 22.30 19 января в виду сложных погодных условий закрыты для проезда автодорога Кола - Серебрянские ГЭС от 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Телефоны диспетчерской службы Мурманскавтодора: (8152) 21-40-70, (8152) 25-08-08.