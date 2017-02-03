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Мурманская область. Арктика03.02.17 15:57

Доступный спорт для мурманчан

Власти города уделяют большое внимание доступности массового спорта. За последние годы в Мурманске модернизированы, а зачастую выстроены заново более 50 спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

– Отрадно, что новые спортивные объекты пользуются большой популярностью среди мурманчан, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Городские власти, в свою очередь, следят за тем, чтобы занятия на спортплощадках были доступны в любое время года.

Возрождение дворовых стадионов началось в рамках масштабной городской программы еще в 2011 году, когда власти заполярной столицы приняли решение перевести их в ведение муниципального учреждения «Авангард». Содержание, освещение и уборку таких зон взял на себя город. А заниматься на площадках могут все желающие.

– На примере стадионов в Первомайском округе мы видим, что специалисты «Авангарда» успешно справляются с возложенными на них обязанностями, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. – На площадках выполняется как механизированная, так и ручная уборка.

Около дома № 20 по улице Баумана много лет назад располагался хоккейный корт, но со временем он пришел в запустение и зарос травой. Жители микрорайона обратились в администрацию города Мурманска и к депутатам городского Совета с просьбой возродить его, создать поле для мини-футбола. Площадка была выровнена, сделаны водоотливы, установлено освещение, новое ограждение, уложено современное покрытие из искусственной травы.

Во дворе дома № 139 по проспекту Кольскому также находилась старая хоккейная коробка. Но после обращений жителей микрорайона на ее месте появились современное футбольное поле с искусственной травой и детская площадка с травмобезопасным покрытием.

 

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