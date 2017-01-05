Доверчивая северянка «подарила» интернет-мошенникам 110 тысяч рублей

В МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной обратилась местная жительница 1960 года рождения с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче квартиры в аренду и указала свой номер телефона. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет снять квартиру и готов перечислить ей денежные средства в качестве предоплаты.

Жительница Североморска сообщила ему реквизиты своей банковской карты. После этого мошенник позвонил ей снова и сказал, что он ошибочно перевел ей 110 тысяч рублей, и попросил её вернуть переведенные по ошибке деньги. Северянка, не проверив баланс карты, перевела на счёт неизвестного 100 тысяч рублей, и ещё 10 тысяч перевела на указанный злоумышленником номер мобильного телефона.

После этого потерпевшая перезвонила мошенникам, однако номер телефона оказался недоступен. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Установлено, что северянка общалась с мошенником по номеру телефона, зарегистрированному в Самарской области.