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Мурманская область. Арктика16.01.17 11:51

Доверчивые и сердобольные северяне, выручая своих лже-родственников, отдают мошенникам огромные суммы денег

В полицию Мурманска 14 декабря обратилась жительница областного центра 1957 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сыном, после чего сообщил, что у него закончился срок действия банковской карты, поэтому он не может осуществить важную финансовую операцию. «Сын» попросил маму передать его «другу» деньги, для чего жительница Мурманска отправилась к ближайшему банкомату и сняла 65 тысяч, которые передала курьеру, представившемуся другом сына. Только после этого северянка позвонила настоящему сыну и с удивлением узнала, что никаких денег он у нее не просил и тем более не получал. По факту возбуждено уголовное дело.

Ещё одна жительница Первомайского округа областного центра 1938 года рождения «помогла» своему внуку, у которого возникли «серьёзные проблемы». Пенсионерка сняла в отделении банка 591 тысячу рублей и отдала неизвестной, после чего позвонила настоящему родственнику и поняла, что стала жертвой мошенников.

В Ленинском округе от действий мошенников пострадала пенсионерка 1934 года рождения, которая передала мошенникам 30 тысяч рублей за освобождение друга её сына от уголовной ответственности за драку с полицейским.

В Октябрьском округе областного центра пенсионерка отдала мошенникам 35 тысяч рублей, чтобы «помочь» внуку, который попал в сложную жизненную ситуацию. Только после того, как женщина отдала деньги курьеру, она перезвонила настоящему внуку и поняла, что ее обманули.

15 января в полицию обратилась жительница Ленинского округа Мурманска 1941 года рождения, рассказав полицейским, что ей позвонил неизвестный на стационарный телефон в ночное время. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что её племянник совершил ДТП и чтобы урегулировать вопрос срочно нужны деньги. Мурманчанка передала курьеру 25 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам и узнала, что ее племянник находится дома и что никаких ДТП он не совершал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Стоит отметить, что все потерпевшие знали о таких схемах мошенничества от полицейских, родственников либо из СМИ, однако все равно отдали деньги мошенникам.

 

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