Драка во время вечеринки довела жителя Апатитов до больничной койки

В отдел полиции по городу Апатиты поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры по улице Гладышева был доставлен мужчина 1976 года рождения. У госпитализированного, по словам врачей, имеются серьёзные телесные повреждения внутренних органов.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий выяснили, что тяжкий вред здоровью потерпевшего был причинён в ходе конфликта. Ссора между двумя мужчинами, находившимися в гостях по указанному адресу, возникла поздно вечером после совместного распития спиртного. Причиной послужили личные неприязненные отношения.

Сотрудниками полиции в квартире, где произошёл инцидент, был установлен и задержан подозреваемый в преступлении. Неработающий житель Апатитов 1983 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он признался в содеянном и рассказал, что нанёс пострадавшему несколько ударов кулаками и ногами в область живота.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту причинения тяжких телесных повреждений следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.