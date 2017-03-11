ДТП с пассажирскими автобусами произошло на автодороге Кировск – Коашва, есть пострадавшие
Сегодня около 9 часов на автодороге Кировск – Коашва не доезжая
По предварительной информации, в результате столкновения пострадали пять пассажиров из обоих транспортных средств, доставлены в медицинское учреждение.
«По предварительным данным, в автобусе «Икарус» находились около 30 человек, в автобусе «МАЗ» - 10. В медицинское учреждение доставлено пять человек, один из них получил ранения», - сообщает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области.
По информации ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 11 марта в 10 часов 14 минут в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кировск - Коашва. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 3 человека, 1 ед. техники.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники областного управления ГИБДД.
Фото: http://www.opentown.ru/news/?n=24679