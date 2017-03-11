ДТП с пассажирскими автобусами произошло на автодороге Кировск – Коашва, есть пострадавшие

Сегодня около 9 часов на автодороге Кировск – Коашва не доезжая 2 км до пос.Коашва произошло столкновение двух автобусов. По предварительной информации, при проезде перекрестка пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества автобусу «Икарбус».

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали пять пассажиров из обоих транспортных средств, доставлены в медицинское учреждение.

«По предварительным данным, в автобусе «Икарус» находились около 30 человек, в автобусе «МАЗ» - 10. В медицинское учреждение доставлено пять человек, один из них получил ранения», - сообщает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области.

По информации ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 11 марта в 10 часов 14 минут в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кировск - Коашва. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 3 человека, 1 ед. техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники областного управления ГИБДД.

Фото: http://www.opentown.ru/news/?n=24679