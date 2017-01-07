Мурманская область. Арктика07.01.17 12:57
Душу согрели молитвы, а тело чаем согревали спасатели
В светлый праздник Рождества Христова спасатели раздавали чай прихожанам и всем желающим.
В рождественскую ночь полевая кухня Главного управления МЧС России по Мурманской области работала у мурманского храма Спас-на-Водах во время рождественских богослужений. Горячий напиток оказался не только вкусным, но и весьма уместным, поскольку праздничная ночь выдалась достаточно холодной.
Также представители спасательного ведомства обеспечивали безопасность проведения массовых рождественских мероприятий на территории всег8о региона.
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, такое решение было принято руководством Главка и властями администрации столицы Кольского Заполярья из-за морозной и ветреной погоды.
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