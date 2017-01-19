Два троллейбуса оформили к юбилею АО «Электротранспорт»

АО «Электротранспорт» является крупнейшим транспортным предприятием Мурманской области, с момента его образования перевезено около 3 миллиардов 120 миллионов пассажиров.

– В этом году предприятию исполняется 55 лет, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт Сергей Коробков. – В честь этой юбилейной даты специально оформлены два троллейбуса, сегодня один из них запущен на линию.

Электротранспорт осуществляет троллейбусные пассажирские перевозки с 11 февраля 1962 года. С 2014 года предприятие стало заниматься и регулярными автобусными пассажирскими перевозками в Мурманске. За это время приобретены комфортабельные автобусы, для удобства горожан на остановках установлены электронные табло с расчётом времени прибытия транспорта.

Сегодня городской транспорт отличает безопасность и комфорт. Мурманчане уже привыкли к очевидным удобствам: плавный бесшумный ход, малый интервал движения, чистота в салонах и, конечно, бесплатные точки доступа Wi-Fi в троллейбусах.

Транспортный парк регулярно обновляется. В современных машинах предусмотрена возможность для перевозки малоподвижных групп населения. Троллейбусы обладают низким уровнем пола по всей длине салона, высокой маневренностью, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров.