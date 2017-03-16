Две региональные программы туристско-краеведческой направленности вошли в «Топ – 100 дополнительных общеразвивающих программ для организаций отдыха детей и их оздоровления»

В рамках выполнения поручений президента Российской Федерации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в сентябре 2016 года состоялся Всероссийский заочный конкурс дополнительных общеразвивающих программ для организаций отдыха детей и их оздоровления. В конкурсе приняли участие 286 педагогических команд из 50 субъектов РФ.

14 марта по итогам конкурса опубликован рейтинг самых интересных и уникальных педагогических технологий. Мурманская область представила на конкурс 10 программ, 2 из которых вошли в «Топ – 100 дополнительных общеразвивающих программ для организаций отдыха детей и их оздоровления». Обе программы туристско-краеведческой направленности: программа «Музейный экспресс» педагогической команды МАУДО ДЮЦ «Ровесник» г. Кандалакша: Килессо Галины Александровны - заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Васильевой Елены Владимировны - педагога–организатора, Моисеенко Оксаны Александровны - педагога дополнительного образования; программа туристско - краеведческого кружка «Остров мечты» педагога- организатора Дуниной Марии Миеровны ГОБОУ ДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» Кандалакшского района.