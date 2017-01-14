Движение всех видов транспорта по улице Папанина будут перекрывать из-за взрывных работ

В Мурманске в связи с проведением взрывных работ в периоды с 10.15 до 10.30 и с 14.45 до 15.00 17, 19, 20, 24, 26, 27 и 31 января, а также 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16 и 17 февраля будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Папанина в районе дома № 11.