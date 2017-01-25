Дворец культуры приглашает на фестиваль «Праздник дружбы»

29 января во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозёрск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.

В 14 часов в зрительном зале начнется большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамскую, молдавскую, немецкую японскую, литовскую, чувашскую, украинскую, еврейскую, белорусскую и многие другие.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи.

Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.