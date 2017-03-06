«Джинсовый город» торговал контрафактностными товарами

Прокуратурой города Апатиты установлено, что в помещении торгового центра «Интерьер» в отделе «Джинсовый город» осуществляется продажа продукции под торговыми марками «Nike», «Reebok» и «Adidas». При её осмотре были обнаружены признаки контрафактности, а именно реализуемые товары имеют вид и дизайн отличный от оригинального, не соответствуют оригинальным товарам марки «Adidas», «Nike», «Reebok» по следующим признакам: отсутствует оригинальная индивидуальная упаковка, использована вышивка низкого качества, отсутствуют подвесные этикетки с изображением фирменного логотипа и информацией об изделии, отсутствует охранный ярлык, присутствуют поддельные вшивные матерчатые ярлыки.

Продукция была изъята, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено административное расследование.

В ходе административного расследования проведена товароведческая экспертиза, которая подтвердила контрафактность товара, изъятого в ходе проверки.

Прокуратурой города по результатам административного расследования в отношении индивидуального предпринимателя Г-вой, допустившей реализацию контрафактной продукции, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Мурманской области.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере трёхкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.