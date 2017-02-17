Единая государственная информационная система социального обеспечения позволит сосчитать всех нуждающихся

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Подписанный документ утверждает Положение о системе, определяет состав и источники размещаемой в ней информации, а также порядок представления этой информации.

ЕГИССО, создание и администрирование которой возложено на Пенсионный фонд России, – это масштабный проект, который позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, получающих государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней – федерального и субъектов РФ. Создание ЕГИССО даст возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан о правах на получение мер социальной поддержки.

ЕГИССО будет аккумулировать и предоставлять органам власти актуальную информацию о мерах соцподдержки, оказываемых населению России в агрегированном и персонифицированном виде. Наличие такой информации в одном источнике позволит органам власти получить полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина и принять решение о его нуждаемости в той или иной мере социальной поддержки.

ЕГИССО создается за счёт средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда, и не требует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.