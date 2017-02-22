Единороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля

Местный политический совет Мурманского местного отделения «Единой России» по согласованию с Региональным политическим советом Мурманского регионального отделения партии принял решение о проведении предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов г.Мурманск пятого созыва по двухмандатным избирательным округам № 3 и № 5 на дополнительных выборах 10 сентября 2017 года в соответствии с моделью № 1.

Единый день предварительного голосования в соответствии с принятым решением пройдёт 23 апреля 2017 года.