Экипаж БДК «Александр Отраковский» успешно справился с задачами учений в Баренцевом море

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» поразил воздушную и надводную цели в ходе учений в полигоне в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Военные моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям комплексом АК-725. В качестве морской цели использовался поплавковый щит, заранее установленный в полигоне боевой подготовки. При ведении залповой стрельбы мишень была успешно поражена. Противовоздушные стрельбы были проведены по имитированной воздушной цели. При этом основной упор был сделан на слаженность работы боевых расчетов радиотехнической и артиллерийской боевых частей при выдаче целеуказаний и сопровождении цели.

В ходе выполнения боевых упражнений в море экипаж также отработал задачи противоминной защиты и провёл зачётную стрельбу по плавающей мине, а также форсировал минное заграждение условного противника, которое было выставлено минно-тральными кораблями соединения Кольской флотилии разнородных сил СФ.