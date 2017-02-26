Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота готовится принять на борт Нептуна

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, готовится пересечь экватор. Это знаменательное событие в жизни каждого моряка неоднократно описано в классической маринистской литературе. Традиции, заложенные ещё при парусном флоте, старается поддерживать и нынешнее поколение военных моряков. На корабле готовится театрализованное представление с участием владыки морей – Нептуна и обливание морской водой.

БПК «Североморск» выполняет задачи похода в дальней морской зоне с 15 ноября 2016 года. На первом плавания экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время проведения боевой операции у берегов Сирии.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. Российские моряки посетили пакистанский порт Карачи, а ранее совершили деловой заход в порт Салала (Оман).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны. В Средиземном море и в Индийском океане североморцы успешно выполнили задачи поиска иностранных подводных лодок с применением палубной авиации.