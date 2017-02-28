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Мурманская область. Арктика28.02.17 13:46

Экипаж спасательного аппарата АС-36 Северного флота провёл тренировку в Кольском заливе с погружением на глубину свыше 50 метров

Экипаж обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 под командованием капитан-лейтенанта Андрея Волкова выполнил специальную задачу курса боевой подготовки. В течение двух дней в полигонах Северного флота в Кольском заливе спасатели отработали полный комплекс мероприятий по своему основному предназначению — оказанию помощи подводным лодкам, попавшим в аварийную ситуацию.

Аппарат АС-36 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» в месте условного бедствия подводной лодки — тренировочном полигоне в Кольском заливе, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели.

Экипаж АС-36 отработал элементы движения в надводном и подводном положении, выполнил поиск макета подводной лодки и произвёл посадку на комингс-площадку для условной эвакуации подводников.

Упражнение по стыковке спасательного аппарата к макету проводились на глубине свыше 50 метров.

В общей сложности спасатели провели под водой более 5 часов.

Успешная сдача курсовой задачи подтвердила высокий уровень подготовки экипажа АС-36, который регулярно принимает участие в учениях Северного флота по оказанию помощи экипажу подводной лодки, лежащей на грунте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году подобное учение проходило весной в Мотовском заливе Баренцева моря с дизель-электрической подводной лодкой «Владикавказ».

 

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