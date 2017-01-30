«Экология России» организовала выставку рисунков «Сбережем природу Севера»

На выставке представлены работы детей – участников областного конкурса рисунков, проведенного в рамках партпроекта.

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» начала работу выставка рисунков «Сбережем природу Севера». На ней 30 января были выставлены работы детей – участников областного конкурса рисунков, проведенного в рамках партпроекта «Экология России».

Напомним, сам конкурс проводился осенью прошлого года. В качестве организаторов выступили Мурманское региональное отделение партии и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами».

Всего на конкурс пришло 180 работ из разных муниципальных образований региона, более 100 из них сейчас представлены на выставке.

«Работы очень интересные, - рассказала главный художник «Лапландии» Наталья Елисеева. – Они выполнены в разной технике: гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши, пастель, есть коллажи, объемные и коллективные работы. Доступ к экспозиции свободный, она вызывает большой интерес у посетителей нашего центра: и у детей, и у взрослых. Лично у меня эта выставка вызывает только положительные эмоции, она заставляет задуматься о том, насколько красива и хрупка природа Заполярья».

Планируется, что работы участников областного конкурса «Сбережем природу Севера» будут выставляться в «Лапландии» ещё в течение месяца.