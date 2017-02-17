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Мурманская область. Арктика17.02.17 09:35

Экспертный совет одобрил проект Стратегии развития рыбной отрасли до 2030 года

Экспертный совет при Росрыболовстве одобрил проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года. Заседание совета состоялось с участием заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Экспертный совет создан около года назад для разработки и обсуждения проекта стратегии, в него входят руководители основных отраслевых объединений и предприятий отечественного рыбопромышленного комплекса.

Изначально была поставлена цель разработки качественной долгосрочной стратегии развития, реализация которой должна быть интересна и государству, и бизнесу.

Речь идёт о сбалансированном экономическом и социальном развитии отрасли. Концепцией стратегии предусмотрено ускорение экономического развития отрасли, включая реализацию перспективных инвестиционных проектов. Учтены интересы продовольственной безопасности, которые требуют обеспечения достаточного, весьма высокого уровня среднедушевого потребления и самообеспечения. Приоритетной является также социальная роль рыбного хозяйства, в том числе по созданию рабочих мест. Ещё одним важным фактором является развитие устойчивого рыболовства.

К примеру, проектом стратегии определены точки роста в развитии глубокой переработки, прежде всего тресковых видов рыб (минтай, треска, пикша и другие), а также морских биотехнологий (в первую очередь марикультуры на Дальнем Востоке).

В стратегии серьёзная роль отведена вопросу оказания государственной поддержки. Одним из основных механизмов являются квоты на инвестиционные цели. Потребуется и некоторое увеличение финансирования государственных программ.

Предусматриваются и поддерживающие программы. Они касаются развития инфраструктуры, маркетинга и продвижения отечественной продукции, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, развития науки и образования. Стратегией предложены определенные решения и механизмы реализации таких программ.

В документе заложены такие ключевые показатели, как среднегодовой рост совокупного вклада рыбохозяйственного комплекса в ВВП России на уровне 5%, рост валовой прибыли предприятий на тонну вылова водных биоресурсов на 150% к 2030 году (без учета аквакультуры), и многие другие.

Одобренная Экспертным советом концепция Стратегии в дальнейшем будет представлена на расширенном заседании Коллегии Росрыболовства 30 марта, а широкое обсуждение проекта состоится в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге во второй половине сентября 2017 года. Итоговый текст будет направлен в правительство России.

«Без сомнения, проделана большая работа, проанализированы перспективные направления развития, возможные отраслевые и макроэкономические риски. После одобрения проекта Экспертным советом нам предстоит обсудить его с широкой общественностью, – отметил Илья Шестаков. – Мы рассчитываем, что реализация мероприятий, заложенных в проекте Стратегии, позволит создать новый, передовой облик индустрии, соответствующий современным вызовам».

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