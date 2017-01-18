Экспертный совет по организации медицинской помощи населению Мурманской области одобрил основные изменения в организации медицинской помощи на территории региона

Состоялось очередное заседание экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк.

В обсуждении вопросов совершенствования оказания медицинской помощи на территории региона приняли участие: председатель комитета по социальной политике и охране здоровья областной думы Надежда Максимова, депутаты областной думы Андрей Чернев, Наталья Ведищева, Евгений Тарбаев, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» - глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов, председатель Совета региональной профессиональной общественной организации «Врачебная палата Мурманской области» Владимир Василенко, член Общественной палаты Мурманской области Алексей Кузьмин, председатель региональной общественной организации «Мурманская областная ассоциация акушеров-гинекологов» Людмила Коваленко, сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Пономарев, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Суна, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области Вячеслав Акульчев, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, сотрудники Министерства здравоохранения Мурманской области, а также руководители медицинских организаций региона.

В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся изменения в организации медицинской помощи на территории Мурманской области. В частности, это вопросы совершенствования организации стационарной медицинской помощи беременным и роженицам в учреждениях родовспоможения города Мурманска, рационального использования материально-технических и кадровых ресурсов учреждений здравоохранения, находящихся на территории «больничного городка», а также организации амбулаторной травматологической помощи населению города Мурманска.

Главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова представила концепцию развития медицинских организаций, находящихся на территории «больничного городка». После обсуждения с медицинским сообществом экспертным советом было принято решение о необходимости включения Мурманского областного консультативно-диагностического центра в состав Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, что позволит повысить доступность оказания консультативной и стационарной современной медицинской помощи, проводить обследование и лечение жителей Мурманской области в одном учреждении, сократить сроки ожидания медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной.

В ходе заседания была представлена информация о положительных результатах, достигнутых после включения родильного дома № 1 в состав Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи: перинатальная и ранняя неонатальная смертность снизилась более чем в 3 раза, снизилась средняя длительность пребывания в роддоме с 10 до 7 дней. По результатам рассмотрения представленной информации экспертным советом было принято решение о включении в состав городской больницы родильного дома № 3, что позволит достигнуть положительных результатов в оказании медицинской помощи беременным и роженицам, а также использовать кадровые и материально-технические ресурсы многопрофильного стационара для оказания медицинской помощи роженицам и беременным с экстрагенитальной патологией.

Оказание медицинской помощи роженицам и беременным из города Мурманска и районов Мурманской области будет продолжено в зданиях родильного дома № 3 (г.Мурманск, ул. Бочкова, 6), весь медицинский персонал будет сохранен и продолжит работу в своих отделениях. Запланированные мероприятия по проведению ремонтных работ в родильном доме № 3 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Мурманской области» будут исполнены в установленные сроки: завершение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, с выделением дополнительных мощностей, необходимых для монтажа и работы современных систем вентиляции, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт роддома № 3, ремонт помещений с монтажом современной системы вентиляции и кондиционирования воздуха, соответствующей современным санитарным нормам и правилам.

Кроме того, обсуждался вопрос совершенствования оказания амбулаторной травматологической помощи в Мурманске. Членам экспертного совета была представлена информация о планируемом капитальном ремонте помещений первого этажа больницы «Севрыба» для создания современного приёмного отделения, в том числе нового современного травматологического пункта, что даст возможность оказывать амбулаторную квалифицированную медицинскую помощь населению с учётом использования кадровых и материально-технических ресурсов травматологического центра 2-го уровня многопрофильного стационара.

Решения членами экспертного совета по указанным вопросам были одобрены единогласно.