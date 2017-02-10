Экспертный совет решил выделить в 2017 году грант губернатора Мурманской области в размере 150 тысяч рублей на поддержку спектакля «Как Дед Мороз на свет появился»

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности государственных областных театров и развития театрального искусства в Мурманской области и выделяются как дополнительная целевая государственная поддержка для реализации творческих проектов, способствующих повышению профессионального мастерства художественного и артистического персонала театров, сохранению и развитию кадрового потенциала, созданию новых высокохудожественных спектаклей.

На заседании экспертного совета, которое состоялось 9 февраля в комитете по культуре и искусству Мурманской области, государственные областные театры представили свои творческие проекты:

Мурманский областной драматический театр – проект «Пластическая культура в современном театре» и создание оригинальной музыки к спектаклям «Зачарованное царство» и «Новогодняя сказка»;

Мурманский областной театр кукол – постановки спектаклей «Гадкий утёнок» и «Как Дед Мороз на свет появился».

Рассмотрев представленные на экспертизу творческие проекты, экспертный совет решил выделить в 2017 году гранты губернатора Мурманской области на поддержку следующих творческих проектов:

- создание оригинальной музыки к спектаклям «Зачарованное царство» и «Новогодняя сказка» государственному областному автономному учреждению культуры «Мурманский областной драматический театр» в размере 150,0 тысяч рублей;

- постановка спектакля «Как Дед Мороз на свет появился» государственному областному автономному учреждению культуры «Мурманский областной театр кукол» в размере 150,0 тысяч рублей.