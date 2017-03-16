Экстремисты не скроются в соцсетях от киберразведчиков Росгвардии

В Росгвардии создано подразделение, которое будет заниматься киберразведкой. В первую очередь в его обязанности входит мониторинг соцсетей для выявления случаев экстремизма.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, созданному подразделению поставлены задачи по работе в Интернете по выявлению актуальных угроз и подготовке к отражению возможных атак. В первую очередь упор сделан на выявление угроз экстремистской направленности, однако функции киберразведчиков Росгвардии могут значительно расшириться. В частности, по словам собеседника агентства, рассматривается вопрос о создании комплексной системы мониторинга Интернета. Возглавила новое подразделение Лариса Горячко. Ранее она работала в системе МВД РФ.

Напомним, что в декабре 2016 года первый замглавкома Росгвардии Сергей Меликов заявил, что одной из задач новой силовой структуры станет выявление угроз для госстроя России.