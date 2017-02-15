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Мурманская область. Арктика15.02.17 07:30

Экзамен по русскому языку сдают министры, главы администраций, ученики и их родители

Сегодня, 15 февраля, состоится репетиционный экзамен по русскому языку для учащихся 11 классов школ Мурманской области. Экзамен будет проводиться в полном соответствии с порядком проведения ЕГЭ.

«Репетиционные экзамены в Мурманской области проводятся ежегодно и для выпускников 9 классов, и для выпускников 11 классов. Они позволяют психологически и организационно подготовить выпускников к экзаменам в основной период. Репетиционный экзамен позволяет всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий на пункте, а выпускникам познакомиться с процедурой проведения экзамена», – сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко.

Результаты экзамена будут объявлены до 23 февраля.

Одновременно вместе с выпускниками пробный ЕГЭ по русскому языку будут писать и их родители. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на 15 пунктах проведения экзамена по всей области.

Наибольшую активность проявили родители выпускников ЗАТО Александровск, где вместе со своими детьми за парты сядут 28 мам и пап. Всего же в акции решили принять участие более 180 человек. Репетиционный ЕГЭ по русскому языку будут писать министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, главы администраций Апатитов, Кировска, Оленегорска, Заполярного, Видяево, Заозёрска, Кандалакшского района.

Основной задачей проведения акции является ознакомление родительской общественности с процедурой проведения ЕГЭ. Участникам будут предложены КИМы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. Они не являются реальными, а включают лишь типовые задания для формирования общего представления о структуре и содержании реальных экзаменационных материалов. В КИМах будет всего 15 заданий, рассчитанных на 40 минут.

На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена, как выглядят контрольные измерительные материалы ЕГЭ 2017 года по русскому языку.

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