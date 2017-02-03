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Мурманская область. Арктика03.02.17 11:12

Элементы «биатлона» отрабатывают 40 танковых экипажей Северного флота

Более 40 танковых экипажей сухопутных и береговых войск Северного флота на заполярных полигонах Мурманской области проводят тренировки в рамках подготовки к состязанию «Танковый биатлон» «Армейских международных игр – 2017».

Как сообщает пресс-служба СФ, на данном этапе экипажи танков Т-72Б3 отрабатывают навыки вождения по пересеченной местности с преодолением специальных препятствий, которые предусмотрены правилами армейских игр – «колейный мост», «косогор», «противотанковый ров», «змейка». Особенностью подготовки танкистов Северного флота стало то, что сложное маневрирование приходится отрабатывать в условиях снежного покрова, толщина которого на отдельных участках трассы составляет от 100 до 200 см».

В ходе нынешних тренировок также отрабатывается один из сложнейших элементов «Танкового биатлона» – так называемая «фланговая стрельба», в ходе которой экипаж танка Т-72Б3, который движется вдоль мишенного поля, должен поразить различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2200 метров. При выполнении данного упражнения большое внимание уделяется отработке слаженности действий экипажа танка, так как наводчику оператору необходимо определить дальность до цели, а механику водителю вести боевую машину с постоянной скоростью.

По результатам отборочных состязаний, во второй декаде февраля будут отобраны четыре танковых экипажа для участия в «Армейских международных играх – 2017 года». Уже сформирована рейтинговая таблица, в которую заносятся показатели каждого танкового экипажа.

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