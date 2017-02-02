Елена Васильева ищет в Финляндии политическое убежище

Россиянка Елена Васильева запросила политическое убежище в Финляндии. Васильева известна тем, что она составляет список российских военных, погибших в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас в списке, который постоянно пополняется, около тысячи подтвержденных имен. По словам правозащитницы, собранные ею данные доказывают присутствие российских военных на Востоке Украины. Решение запросить политическое убежище в Финляндии, как говорит Васильева, вызвано преследованием со стороны властей на родине.

- В Россию я сейчас вернуться не могу, потому что, начиная с 2014 года, когда я запустила этот проект, на меня были заведены уголовные дела и меня могут арестовать, - говорит Васильева, - Сейчас я вынуждена была ненадолго вернуться в Россию, но я уже обнаружила слежку и с огромным трудом приехала в Финляндию, и я очень рада, что меня не успели задержать, сообщает служба новостей «Yle».