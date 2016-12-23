Ёлочные базары работают во всех округах Мурманска
Приближается любимый мурманчанами праздник – Новый год. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, для желающих приобрести настоящую хвойную красавицу в Мурманске начали работу традиционные ёлочные базары. На них представлены живые ели, сосны, рождественские венки и букеты из хвойных ветвей.
– Представлены деревья из разных регионов России, в основном средней полосы и Севера: Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелии. Продажа продлится до 31 декабря включительно, – рассказала главный специалист отдела потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Ирина Рохлина.
Ёлочные базары работают во всех округах города. Для этого определены специальные места.
В Ленинском округе:
- улица Нахимова в районе дома № 6;
- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева;
- в районе дома № 1 на улице Адмирала Лобова;
- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;
- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев.
В Октябрьском округе:
- в районе дома № 2 на Кольском проспекте;
- на площадке в районе дома № 18 на улице Седова;
- в районе дома № 3 на улице Старостина;
- в районе дома № 51/33 на улице Полярные Зори;
- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.
В Первомайском округе:
- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;
- в районе дома № 3 на улице Морской;
- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего.