Ёлочные базары работают во всех округах Мурманска

Приближается любимый мурманчанами праздник – Новый год. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, для желающих приобрести настоящую хвойную красавицу в Мурманске начали работу традиционные ёлочные базары. На них представлены живые ели, сосны, рождественские венки и букеты из хвойных ветвей.

– Представлены деревья из разных регионов России, в основном средней полосы и Севера: Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелии. Продажа продлится до 31 декабря включительно, – рассказала главный специалист отдела потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Ирина Рохлина.

Ёлочные базары работают во всех округах города. Для этого определены специальные места.

В Ленинском округе:

- улица Нахимова в районе дома № 6;

- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева;

- в районе дома № 1 на улице Адмирала Лобова;

- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;

- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев.

В Октябрьском округе:

- в районе дома № 2 на Кольском проспекте;

- на площадке в районе дома № 18 на улице Седова;

- в районе дома № 3 на улице Старостина;

- в районе дома № 51/33 на улице Полярные Зори;

- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.

В Первомайском округе:

- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;

- в районе дома № 3 на улице Морской;

- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего.