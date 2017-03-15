Энергетики готовятся к бурному прохождению паводка

В Санкт-Петербурге в управлении «ТГК-1» прошло ежегодное межрегиональное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании приняли участие представители главных управлений МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Северо-Западного регионального центра МЧС, Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также руководство компании.

Основной темой встречи стала готовность ГЭС и ТЭЦ к пропуску паводковых вод в период таяния снежного покрова и льда, а также проработка мер по предупреждению возможных негативных последствий.

- В настоящее время на реках Ленинградской области уровень воды близок к среднемноголетнему уровню или ниже нормы. В весенний период ожидается на 10-50% осадков больше нормы. Пик половодья будет наблюдаться в Ленинградской области в марте-апреле, в Карелии - в апреле, в Мурманской области - в мае, - отметила Марина Богдан, руководитель группы гидропрогнозов ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р».

Энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния гидротехнических сооружений. В «ТГК-1» определен порядок взаимодействия с паводковыми комиссиями муниципальных образований и территориальными подразделениями МЧС, осуществляется проверка систем оповещения, проводятся соответствующие тренировки с подразделениями МЧС.