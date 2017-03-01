Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная

Как сообщает региональное Управления Роспотребнадзора , эпидемиологическая ситуация в Мурманской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 20 февраля по 26 февраля (8-я неделя года) стабильная, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в целом во всех группах населения.

Продолжаются мониторинговые лабораторные исследования материалов от больных для расшифровки этиологии сезонных подъёмов заболеваемости ОРВИ и слежения за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ. Наряду с вирусами негриппозной этиологии циркулируют вирусы гриппа, доля положительных находок среди которых свидетельствует о невысокой интенсивности процесса заболеваемости гриппом населения области.

Март в Мурманской области характеризуются неустойчивыми погодными условиями, перепадами в температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений в течение суток. Это создаёт благоприятные условия для а распространения респираторных вирусов. В связи с этим специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области рекомендуют одеваться по погоде, следить за своим здоровьем, в случае первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.