Эпизоотическое благополучие региона – под постоянным контролем госветслужбы Мурманской области

Государственная ветеринарная служба подвела итоги выполнения плана отбора проб и лабораторных исследований на территории Мурманской области в 2016 году. Лабораторные исследования регионального мониторинга эпизоотической ситуации проводятся на базе Мурманской облветлаборатории.

В 2016 году планом предусматривалось 52 исследования на бешенство, фактически исследовано 66 проб патологического материала, в том числе от промысловых и диких животных – 24 пробы, собак – 38, кошек – 4. Результаты исследований отрицательные.

Проводился отбор проб биоматериала для исследования на африканскую чуму свиней и на грипп птиц от промышленной, домашней, дикой и синантропной птицы. Возбудители вышеуказанных болезней не обнаружены.

В связи с регистрацией в 2015-2016 годах в реках Кольского полуострова заболевания рыбы дикой популяции, для исследования на наличие возбудителей болезней отобрано и исследовано 26 проб рыбы. Специалистами государственной ветеринарной службой установлено, что причиной ее гибели являлся ульцеративный дермальный некроз. Для человека он не опасен, однако ослабленная рыба подвержена вторичным инфекциям. Результаты физико-химических показателей проб воды и грунтов показали отсутствие токсикологических факторов воздействия и превышения нормативов, установленных для рыбохозяйственных водоемов. При бактериологических исследованиях объектов окружающей среды не было выявлено наличие патогенной для рыб микрофлоры.

В 2016 году проводились комплексные исследования кормовой базы северных оленей на наличие ртути и кадмия, а также на радиологические показатели. Исследовались пробы ягеля, грибов, морских водорослей и воды. Материал отбирался на угодьях сельхозпредприятий «Тундра» и «Оленевод» – в местах выпаса оленей Полмос, р.Уйма, Лявозеро, в Сосновке, Пурнач, Пантелейка, Семиостровье, Нальмозеро, Харловка и Патманьга. Превышение контрольных уровней содержания тяжелых металлов и радионуклидов не выявлено. Исследования на безопасность мяса и субпродуктов северного оленя – на тяжелые металлы – показали, что вся выпускаемая продукция соответствует требованиям технических регламентов.