ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Бросить всё, продать машину, чтобы найти идею и самореализоваться – Максим МитакиМаленькому Даниилу нужна помощь и поддержка земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.02.17 12:16

Эпизоотическое благополучие региона – под постоянным контролем госветслужбы Мурманской области

Государственная ветеринарная служба подвела итоги выполнения плана отбора проб и лабораторных исследований на территории Мурманской области в 2016 году. Лабораторные исследования регионального мониторинга эпизоотической ситуации проводятся на базе Мурманской облветлаборатории.

В 2016 году планом предусматривалось 52 исследования на бешенство, фактически исследовано 66 проб патологического материала, в том числе от промысловых и диких животных – 24 пробы, собак – 38, кошек – 4. Результаты исследований отрицательные.

Проводился отбор проб биоматериала для исследования на африканскую чуму свиней и на грипп птиц от промышленной, домашней, дикой и синантропной птицы. Возбудители вышеуказанных болезней не обнаружены.

В связи с регистрацией в 2015-2016 годах в реках Кольского полуострова заболевания рыбы дикой популяции, для исследования на наличие возбудителей болезней отобрано и исследовано 26 проб рыбы. Специалистами государственной ветеринарной службой установлено, что причиной ее гибели являлся ульцеративный дермальный некроз. Для человека он не опасен, однако ослабленная рыба подвержена вторичным инфекциям. Результаты физико-химических показателей проб воды и грунтов показали отсутствие токсикологических факторов воздействия и превышения нормативов, установленных для рыбохозяйственных водоемов. При бактериологических исследованиях объектов окружающей среды не было выявлено наличие патогенной для рыб микрофлоры.

В 2016 году проводились комплексные исследования кормовой базы северных оленей на наличие ртути и кадмия, а также на радиологические показатели. Исследовались пробы ягеля, грибов, морских водорослей и воды. Материал отбирался на угодьях сельхозпредприятий «Тундра» и «Оленевод» – в местах выпаса оленей Полмос, р.Уйма, Лявозеро, в Сосновке, Пурнач, Пантелейка, Семиостровье, Нальмозеро, Харловка и Патманьга. Превышение контрольных уровней содержания тяжелых металлов и радионуклидов не выявлено. Исследования на безопасность мяса и субпродуктов северного оленя – на тяжелые металлы – показали, что вся выпускаемая продукция соответствует требованиям технических регламентов.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовал: 361 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуДоллар и евро сегодня торгуются вблизи значений вчерашнего закрытияПошли на снижение: доллар потерял 32 копейки, евро – 30 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПреступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичныПлановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения