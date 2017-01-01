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Мурманская область. Арктика01.01.17 11:35

Если вдруг приболеешь в праздничные дни

В новогодние праздники мурманчане смогут получить весь комплекс медицинских услуг, в том числе – стоматологических, в учреждениях здравоохранения.

Время работы амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделения):

- 1, 3, 5, 7 и 8 января 2017 года - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января - работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом с 9.00 до 12.00.

Детские поликлиники

- 1, 3, 5, 7 и 8 января - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января  - работа поликлиник с 9.00 до 15.00, приём, вызовов на дом с 9.00 до 12.00.

Женские консультации

- 1, 3, 5, 7 и 8 января - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января  - работа женских консультаций с 9.00 до 14.00.

Стоматологическая служба в городе Мурманске

- 2 января - Мурманская областная стоматологическая поликлиника с 9.00 до 15.00;

- 3 января - Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1,  детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56) - с 9.00 до 15.00;

- 4 января - Мурманская городская поликлиника № 7 (стоматологическое отделение) - с 9.00 до 15.00;

- 5 января - Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1 (стоматологическое отделение № 1 (просп. Ленина, 78) - с 9.00 до 15.00;

- 6 января - Мурманская городская поликлиника № 4 (стоматологическое отделение) - с 9 00 до 15 00, Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1 (детское стоматологическое отделение) - с 9.00 до 15.00;

- 1, 7 и 8 января - травмпункт Мурманской городской поликлиники № 1 (ул. Шмидта, 41/9) в дневное время - с 9 00 до 15 00, в ночное время - ежедневно с 22.00 до 6.00.

 

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