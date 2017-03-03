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Мурманская область. Арктика03.03.17 17:49

Есть контакт: уникальный национально-культурный комплекс – саамская деревня-музей под открытым небом «Самь-Сыйт» – получил постоянное электроснабжение

В церемонии подключения деревни к электроснабжению приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, заместитель главы региона Евгений Никора, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, генеральный директор ПАО «МРСК» «Северо-Запада» Александр Летягин, заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» Иван Головин.

Руководитель общины Иван Головин тепло поблагодарил за решение вопроса присоединения общины к сетям губернатора Марину Ковтун и ПАО «МРСК».

Община «Самь-Сыйт» зарегистрирована в Ловозерском районе и работает с 2009 года, занимается разведением северного домашнего оленя, рыболовством, строительством национальных жилищ и культовых сооружений, собирательством дикоросов, изготовлением национального инвентаря и одежды. Также «Самь-Сыйт» предлагает услуги в сфере этнотуристических экскурсий.

Экскурсии в «Сам-Сыйт» – это целый комплекс услуг, включающий в себя знакомство с историей и бытом саами, национальной культурой, кухней, играми, традиционной одеждой и обрядами. «Саамская деревня» – один из наиболее популярных туристических объектов Мурманской области. В новогодние праздники 2016-2017 года ежедневное посещение объекта доходило до 180 человек, по сравнению с прошлогодним сезоном рост турпотока составил порядка 20%.

Основной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие объекта, являлось отсутствие электричества. Проблема была решена после обращения руководителя общины Ивана Головина к губернатору Марине Ковтун. Начиная с июня 2015 года представители филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» совместно с исполнительными органами государственной власти Мурманской области работали над решением этой проблемы. Результатом работы стало строительство новой комплектной трансформаторной подстанции. Предоставленная максимальная мощность по третьей категории надежности составила 80 кВт. С учётом подключения к постоянному электроснабжению в планах руководства общины – строительство цеха по переработке оленины.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что стабильное электроснабжение – наряду с надёжным транспортным сообщением и связью – необходимые условия качества жизни.

«В прошлом году мы завершили электрификацию Терского берега – и посредством ЛЭП, и автономными источниками. Сегодня провода дотянулись до общины Самь-Сыйт. Изучается возможность установки солнечной электростанции в Краснощелье», – рассказала Марина Ковтун.

Помимо интересов жителей, речь идёт ещё и об инвестиционной и туристической привлекательности края, подчеркнула глава региона и поблагодарила партнёров из «МРСК Северо-Запада» и филиала «Колэнерго» за активное сотрудничество и социальную ответственность.

Также на территории комплекса «Самь-Сыйт» глава региона провела рабочее совещание с руководством «МРСК Северо-Запада», в ходе которого обсуждались вопросы консолидации электросетевого хозяйства области и повышение доступности энергетической инфраструктуры в регионе.

 

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