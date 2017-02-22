Евро худеет почти на 76 копеек, доллар – на 38 копеек

Центральный банк России с 23 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,4762 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 38,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,4535 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 75,55 копейки.