В Мурманской области долги по налогам пошли на убыльХОРОШИЕ НОВОСТИ: По вокзалам Парижа путешествует «Шоколадный поезд»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.01.17 10:36

Евро и доллар подорожали на фоне снижения цен на нефть

Цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные 27 января  данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, или на 2,5%, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15 единиц, или на 2,72%, до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на три единицы, или на 2,11%, и составило 145 штук.

«Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным», - цитирует агентство «Рейтер» неназванных аналитиков банка «ANZ». В то же время они отмечают, что уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит её увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.

Министр энергетики РФ Александр Новак оценил совокупное сокращение добычи в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,9799 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 34 копейки. Однако к последней сделке 27 января доллар вырос на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 10,78 копейки и составил 64,2351 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 25,51 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль 27 января вечером укрепился на слухах о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. Сегодня российская валюта незначительно снижается к уровням закрытия на фоне дешевеющей нефти.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 496 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Столица». Тематическая программа13:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиТого, чего хотят пенсионеры, они не получатВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%-PRO ВалютуЕвро и доллар подорожали на фоне снижения цен на нефтьДоллар укрепился на 68 копеек, евро – почти на 32 копейки-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХРасширен список оснований для досрочного пересмотра коммунальных тарифовПлановые отключения в Мурманске на 28 и 30 января-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения