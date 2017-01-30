Евро и доллар подорожали на фоне снижения цен на нефть

Цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные 27 января данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, или на 2,5%, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15 единиц, или на 2,72%, до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на три единицы, или на 2,11%, и составило 145 штук.

«Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным», - цитирует агентство «Рейтер» неназванных аналитиков банка «ANZ». В то же время они отмечают, что уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит её увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.

Министр энергетики РФ Александр Новак оценил совокупное сокращение добычи в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,9799 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 34 копейки. Однако к последней сделке 27 января доллар вырос на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 10,78 копейки и составил 64,2351 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 25,51 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль 27 января вечером укрепился на слухах о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. Сегодня российская валюта незначительно снижается к уровням закрытия на фоне дешевеющей нефти.