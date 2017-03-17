Евро и доллар разворачиваются

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, продолжая отыгрывать данные от Минэнерго США по сокращению запасов «чёрного золота» в стране по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщило Минэнерго США 15 марта, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,04% - до 528,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что запасы, напротив, увеличились на 3,713 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 532,11 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом в США снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 246,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 1,95 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать информацию о выполнении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ОПЕК по итогам февраля исполнила свое соглашение о сокращении добычи нефти на 91%. Рынок (нефти. - Ред.) в настоящее время идёт в правильном направлении, фундаментальные показатели улучшились», - приводит агентство «Рейтер» слова аналитиков «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,8186 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 42,51 копейки. Однако к последней сделке 16 марта доллар подорожал почти на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 16,48 копейки и составил 62,3249 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 14,49 коп.