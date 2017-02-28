Евро подрос на 13 копеек, доллар – почти на 3 копейки

Центральный банк России с 1 марта установил официальный курс доллара в размере 57,9627 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,3883 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,14 копейки.