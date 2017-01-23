Евро подрос почти на 22 копейки, доллар снизился почти на 17 копеек

Центральный банк России с 24 января установил официальный курс доллара в размере 59,5034 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 16,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,9424 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 21,52 копейки.