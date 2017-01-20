Евро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейки

Центральный банк России с 21 января установил официальный курс доллара в размере 59,6697 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 31,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,7272 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 54,69 копейки.