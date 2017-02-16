Евро подскочил почти на 63 копейки, доллар – почти на 38 копеек

Центральный банк России с 17 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,1507 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 37,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,6540 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 62,91 копейки.